Пхеньян, 16 ноября, 2021, 04:26 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил с инспекцией крупнейшую стройку страны в городе Самчжиён на северо-западе Северной Кореи. Об этом 16 ноября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Bjørn Christian Tørrissen В КНДР

Уточняется, что лидер Северной Кореи решил лично ознакомиться с ходом третьего, заключительного этапа строительства. Это первое, начиная с 11 октября, появление северокорейского лидера на публике.

Город Самчжиён — это крупнейшая стройка Северной Кореи. Он расположен у подножия священной горы Пэктусан, руководство КНДР уделяет самое пристальное внимание ходу строительства. Глава КНДР Ким Чен Ын регулярно приезжает сюда с инспекцией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в КНДР осудили Германию за отправку фрегата в акваторию Корейского полуострова.