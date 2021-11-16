Москва, , 04:10 — REGNUM Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ на неделе с 08 по 14 ноября были превышены в 54 субъектах России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Вакцинация от гриппа Mil.ru

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«На 45 неделе 2021 года (08.11.2021−14.11.2021) в целом на территории Российской Федерации по совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что заболеваемость растёт преимущественно среди взрослого населения.

В настоящее время в России привились от гриппа 41,8 млн человек, что соответствует 31,5% от численности населения страны.

Ранее в Роспотребнадзоре развеяли самые популярные мифы о гриппе и назвали факты, которые помогут избежать заболевания или минимизировать его последствия.

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