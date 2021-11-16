Токио, , 04:10 — REGNUM В Японии произошёл пожар на АЭС «Гэнкай», расположенной в префектуре Сага. Об этом 16 ноября сообщает агентство Kyodo.

АЭС в Японии Newsliner

По информации, предоставленной компанией-оператором АЭС Kyushu Electric Power, возгорание на территории станции пожарная служба предприятия смогла ликвидировать за один час. На работу энергоблоков АЭС происшествие не повлияло, ведётся расследование причин и обстоятельств пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии Управление по ядерному регулированию инициирует исследование повреждений подземных свай шестого энергоблока АЭС «Касивадзаки-Карива», обнаруженных в июле 2021 года оператором станции — компанией Tokyo Electric Power Company (TEPCO).

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