Петропавловск-Камчатский, , 04:07 — REGNUM Число жертв ДТП с участием бензовоза и грузовика возросло до двух человек на Камчатке. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

ДТП

Автоцистерна с бензином и грузовик столкнулись 15 ноября на автотрассе А-401 на Камчатке. Водитель бензовоза, перевозящего около 11 тонн топлива, столкнулся со стоящим на обочине грузовиком. Бензовоз от удара скатился в кювет и перевернулся, произошла утечка горючего.

В результате ДТП на месте скончался водитель бензовоза, пострадали и были госпитализированы двое дорожных рабочих. Позднее один из них скончался в реанимационном отделении.

В региональной прокуратуре инициировали проверку исполнения законодательства об охране труда. Кроме того, на контроле находятся результаты процессуальной проверки, которая проводилась следственными органами по факту ДТП.

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