Пекин, , 03:59 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден откровенно обсудят по видеосвязи стратегические вопросы, касающихся будущего китайско-американских отношений, и важных вопросов, представляющих общий интерес, заявил 15 ноября официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает агентство Синьхуа.

Джо Байден и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Чжао сделал эти замечания во время брифинга, когда его попросили прокомментировать предстоящую виртуальную встречу двух президентов. По договоренности каждой стороны, Си встретится с Байденом утром 16 ноября (по пекинскому времени), сказал Чжао.

Чжао отметил, что, поскольку китайско-американские отношения сейчас находятся на критическом перепутье, эта виртуальная встреча является решающим событием в китайско-американских отношениях и международных отношениях. Обе страны и международное сообщество разделяют надежду на то, что эта встреча принесет результаты, полезные как для стран, так и для всего мира.

Есть надежда, что Соединенные Штаты будут сотрудничать с Китаем в целях укрепления диалога и сотрудничества, эффективного урегулирования разногласий, надлежащего решения деликатных вопросов и изучения путей взаимного уважения и мирного сосуществования между двумя крупнейшими странами в новую эпоху, чтобы вернуть двусторонние отношения на правильный путь здорового и стабильного развития, сказал Чжао.