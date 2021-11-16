Пекин, 16 ноября 2021, 03:59 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден откровенно обсудят по видеосвязи стратегические вопросы, касающихся будущего китайско-американских отношений, и важных вопросов, представляющих общий интерес, заявил 15 ноября официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает агентство Синьхуа.
Чжао сделал эти замечания во время брифинга, когда его попросили прокомментировать предстоящую виртуальную встречу двух президентов. По договоренности каждой стороны, Си встретится с Байденом утром 16 ноября (по пекинскому времени), сказал Чжао.
Чжао отметил, что, поскольку китайско-американские отношения сейчас находятся на критическом перепутье, эта виртуальная встреча является решающим событием в китайско-американских отношениях и международных отношениях. Обе страны и международное сообщество разделяют надежду на то, что эта встреча принесет результаты, полезные как для стран, так и для всего мира.
Есть надежда, что Соединенные Штаты будут сотрудничать с Китаем в целях укрепления диалога и сотрудничества, эффективного урегулирования разногласий, надлежащего решения деликатных вопросов и изучения путей взаимного уважения и мирного сосуществования между двумя крупнейшими странами в новую эпоху, чтобы вернуть двусторонние отношения на правильный путь здорового и стабильного развития, сказал Чжао.