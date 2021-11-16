Красноярск, 16 ноября, 2021, 03:56 — ИА Регнум. Во вторник, 16 ноября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег, температура воздуха −2… +0 °C, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед опасен

В 07:40 на Театральной площади было — 1 °C.

Ночью с 16 на 17 ноября ожидается до −13… −10 °C.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13 м/с. Давление — 740 мм рт. ст.

В среду, 17 ноября, в Красноярске до −6… −4 °C, облачно, небольшой кратковременный снег. Ночью — до −13… −11 °C.

В четверг, 18 ноября, в Красноярске ожидается до −5… −4 °C днём и до −11… −9 °C ночью, облачно, временами снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 16 ноября на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается порывистый южный ветер до 15−18 м/с. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края, Хакасии и Тувы гололедица.

16−19 ноября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.