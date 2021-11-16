Москва, 16 ноября, 2021, 04:03 — ИА Регнум. В рамках открытого конкурса, объявленного ФАУ «Российский морской регистр судоходства», будет выбран разработчик, в задачи которого входит создание единой целевой информационной системы. Итоги тендера подведут 2 декабря 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM It

Максимальная цена договора — 709,32 млн рублей. Создаваемая победителем информсистема должна будет реализовать «модель сквозных классификационных и иных процессов корпоративного контура» заказчика. Срок выполнения работ — до 31 января 2023 года.

Внедрять информсистему будут для российского морского регистра судоходства с 14 подразделениями в России и 36 подразделениями за рубежом.

Напомним, российский регистр признан морскими администрациями 68 государств флага и с 1969 года входит в состав Международной ассоциации классификационных обществ (МАКО).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на развитие информсистемы, отслеживающей федеральный реестр инвалидов, Пенсионный фонд РФ потратит порядка 63 млн рублей. Среди крупных IT-контрактов госведомств также можно отметить тот, что подписали в 2020 году. За 8,7 млрд рублей исполнитель должен будет доработать налоговый сервис.