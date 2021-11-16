Пекин, 16 ноября, 2021, 03:55 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин направил 12 ноября поздравления Рату Вильяме Катонивере в связи с его вступлением в должность президента Фиджи, сообщает агентство Синьхуа.

Флаг Фиджи

Отметив, что Фиджи была первой тихоокеанской островной страной, установившей дипломатические отношения с Новым Китаем, Си сказал, что с момента установления связей 46 лет назад отношения между Китаем и Фиджи достигли значительного прогресса и стали образцом равного отношения и дружественного сотрудничества между странами разных размеров.

Столкнувшись с пандемией COVID-19, Китай и Фиджи объединились и помогли друг другу, а их дружба и сотрудничество все более углубляются, сказал Си.

Он добавил, что он придает большое значение развитию отношений между Китаем и Фиджи и готов сотрудничать с президентом Катонивере в целях укрепления всесторонних дружественных обменов и практического сотрудничества между двумя странами, открытия новых широких перспектив для всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Фиджи, с тем чтобы принести больше пользы двум странам и их народам.