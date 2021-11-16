Пекин, 16 ноября, 2021, 03:51 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное письмо 6-му Китайско-Африканскому народному форуму, который открылся в Пекине 15 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Эжен Делакруа. Негр в тюрбане. 1826

Отметив, что мир находится в эпоху великого развития и великих перемен, Си сказал, что Китай и Африка, сталкиваясь с новыми возможностями и вызовами, должны и впредь поддерживать, и продвигать мир, развитие, равенство, справедливость, демократию и свободу, которые являются общими ценностями человечества.

Он добавил, что обе стороны должны укреплять солидарность и сотрудничество, содействовать процветанию и развитию и работать вместе над созданием сообщества с общим будущим для человечества.

Си призвал усилить роль форума в качестве связующего звена в содействии укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Африкой, укреплению взаимопонимания между народами и реализации концепции китайско-африканского сообщества с общим будущим.