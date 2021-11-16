Пекин, 16 ноября, 2021, 03:48 — ИА Регнум. Китайский военно-морская флотилия вернулась в военный порт в Чжоушане провинции Чжэцзян на востоке Китая после завершения эскортных миссий в Аденском заливе и водах у берегов Сомали, сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.

Newsweek.com Военно-морской флот Китая

38-я эскортная флотилия ВМФ Китая, состоящая из ракетного эсминца «Нанкин», ракетного фрегата «Янчжоу» и корабля снабжения «Гаойоуху», отправилась в поход 15 мая из военного порта Чжоушань.

За прошедшие 185 дней флотилия сопроводила 45 китайских и иностранных судов и прошла более 90 000 морских миль пути.