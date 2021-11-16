Уссурийск, Приморский край, 16 ноября, 2021, 03:47 — ИА Регнум. Отец и сын были приговорены к условному и реальному срокам лишения свободы за нападение на сотрудника полиции при исполнении в Уссурийске. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Приморскому краю.

verkeorg Суд

Инцидент произошёл в октябре 2020 года. Житель Уссурийска 47 лет и его сын 27 лет приехали в бар, где в это время проводил неотложные оперативно-следственные мероприятия сотрудник полиции в форменном обмундировании. Граждане стали мешать сотруднику, а потом напали на него, причинив телесные повреждения.

Нападавшие были задержаны прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы. В отношении нарушителей было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти». Нарушители раскаялись в содеянном и возместили потерпевшему моральный вред. Мужчины были признаны виновными, им назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно отцу и 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима сыну.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Югре заключённый подозревается в применении насилия к сотруднику следственного изолятора.