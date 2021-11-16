Пекин, 16 ноября 2021, 03:43 — REGNUM Виртуальная встреча Председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена состоится утром (по пекинскому времени) 16 ноября, сообщает агентство Синьхуа.
В ходе встречи президенты двух стран обменяются мнениями по китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
Подробности предстоящей «встречи» китайская сторона пока не разглашает. Но, по всей видимости, будут затронуты вопросы ситуации в Тайваньском проливе, где ситуация резко обострилась в последнее время.