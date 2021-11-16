Челябинск, 16 ноября, 2021, 03:45 — ИА Регнум. Кредитор ПАО «Челябинский металлургический комбинат», не дождавшись в срок выплаты задолженности, обратился в суд с иском о банкротстве должника. Исковое заявление к ЧМК арбитраж Челябинской области пока к производству не принял, ИА REGNUM.

Бизнес

Исковое заявление от ООО «Сарториус РУС» из Санкт-Петербурга поступило в суд 15 ноября 2021 года. Сумма претензий составляет 397 518,79 рубля.

Ранее фирма из Петербурга выиграла у завода иск о взыскании долга по спецификации №20 164 263 от 19 декабря 2018 года. Суд обязал ЧМК уплатить истцу почти 400 тыс. рублей. Решение от марта 2020 года не обжаловалось.

Напомним, год назад «Мечел», львиная доля акций которого принадлежит семье главы совета директоров Игоря Зюзина, сообщал о проблеме с выплатой кредитов. Первый год пандемии для ПАО «Мечел» завершился с чистым убытком более 1,5 млрд рублей. Хотя ещё год назад общество демонстрировало чистую прибыль на уровне 2 млрд рублей.

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В суде также слушается скандальный иск, связанный с вопросами, возникшими по дивидендам.

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