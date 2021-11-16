Москва, 16 ноября, 2021, 03:34 — ИА Регнум. Российские школы в период с 2022 по 2024 годы получат в качестве субсидий из федерального бюджета 37 млрд рублей на подключение к интернету. Об этом говорится в распространённом 16 ноября проекте постановления правительства России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет

В документе говорится, что 6,037 млрд рублей будет выделено в 2022 году, 11,666 млрд рублей — в 2023 году, 19,296 млрд рублей — в 2024 году.

Объём субсидий по регионам будет определяться по количеству коммутаторов с 24 портами, необходимых для оснащения всех общеобразовательных организаций интернетом, а также исходя из средней стоимости оборудования с учётом строительно-монтажных работ.

В каждой школе, согласно проекту постановления, должно быть не менее одного коммутатора.