Пекин, 16 ноября 2021, 03:32 — REGNUM Работа по составлению 100-томной фотокопированной коллекции ценных древних книг и документов по тибетской медицине продолжается после того, как ранее было опубликовано 60 томов, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.
Сбор документов начался в 2009 году Университетом Тибетской медицины в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, поскольку многим документам грозила опасность повреждения или потери, заявил президент университета Мигмар.
Первая партия из 30 томов сборника была опубликована в 2013 году, а тома с 31 по 60 были опубликованы в январе 2021 года. В опубликованных томах собрано 1434 древних книги и документа, насчитывающих более 83 000 страниц и более 45 млн знаков.
Тома с 61 по 70 будут завершены до конца этого года, сказал Мигмар, добавив, что университет стремится завершить публикацию всего 100-томного сборника за пять лет.
Опубликованные тома точно сохраняют первоначальное состояние древних книг, эффективно сохраняя и сохраняя многие ценные древние документы, сказал Дордже Ринчен, профессор университета, добавив, что древние документы датируются еще 11 веком.
Коллекция также принесет пользу преподаванию, научным исследованиям и клинической практике тибетской медицины, а также разработке продуктов тибетской медицины, добавил Мигмар.
Университет также планирует продвигать оцифровку древних книг по тибетской медицине и создать крупнейший в мире информационный центр для документов по тибетской медицине и тибетской календарной системы.