Пекин, , 03:32 — REGNUM Работа по составлению 100-томной фотокопированной коллекции ценных древних книг и документов по тибетской медицине продолжается после того, как ранее было опубликовано 60 томов, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.

Тибет

Сбор документов начался в 2009 году Университетом Тибетской медицины в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, поскольку многим документам грозила опасность повреждения или потери, заявил президент университета Мигмар.

Первая партия из 30 томов сборника была опубликована в 2013 году, а тома с 31 по 60 были опубликованы в январе 2021 года. В опубликованных томах собрано 1434 древних книги и документа, насчитывающих более 83 000 страниц и более 45 млн знаков.

Тома с 61 по 70 будут завершены до конца этого года, сказал Мигмар, добавив, что университет стремится завершить публикацию всего 100-томного сборника за пять лет.

Опубликованные тома точно сохраняют первоначальное состояние древних книг, эффективно сохраняя и сохраняя многие ценные древние документы, сказал Дордже Ринчен, профессор университета, добавив, что древние документы датируются еще 11 веком.

«Эти материалы из первых рук предоставляют жизненно важные ресурсы для углубленного изучения научной ценности тибетской медицины и служат важным мостом для обмена и взаимного обучения между тибетской медициной и медициной в других частях мира», — сказал Мигмар.

Коллекция также принесет пользу преподаванию, научным исследованиям и клинической практике тибетской медицины, а также разработке продуктов тибетской медицины, добавил Мигмар.

Университет также планирует продвигать оцифровку древних книг по тибетской медицине и создать крупнейший в мире информационный центр для документов по тибетской медицине и тибетской календарной системы.