Гавана, , 03:28 — REGNUM Планы Белого дома по дестабилизации ситуации были полностью провалены на Кубе. Такое заявление сделал глава МИД островного государства Бруно Родригес Паррилья на странице ведомства в Facebook.

Куба © ИА REGNUM

Дипломат пояснил, что попытки дестабилизировать ситуацию на Кубе предпринимаются США уже несколько недель. Призывы выходить на протестные митинги, по утверждению главы МИД, постоянно размещаются в социальных сетях Facebook и Twitter. При этом, по мнению Паррильи, модераторы социальных сетей меняли свои алгоритмы так, чтобы потворствовать вражеским инициативам.

На 15 ноября, по словам главы МИД, были заявлены митинги протеста против действующей власти республики. Однако акции протеста не состоялись, несмотря на агрессивную кампанию в соцсетях. Попытка дестабилизировать обстановку в государстве провалилась.

Противники политики руководства Кубы подали заявки на проведение антиправительственных маршей. Однако местные власти отказали организаторам, из опасений, что подобные мероприятия могут привести к дестабилизации обстановки в республики. После получения отказа организаторы попытались собрать акции протеста, продолжая призывать жителей Кубы к участию в мероприятии. Генпрокуратура Кубы вынесла предупреждения гражданам, особо активно созывавших людей на антиправительственные акции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Кубы Мигель Диас-Канель встретился с участниками митинга в поддержку властей страны.

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