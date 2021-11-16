Лондон, , 03:19 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсонзаявил об успешности завершившейся 13 ноября в Шотландии 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Об этом он сказал 15 ноября, во время выступления на банкете, организованном лордом-мэром лондонского Сити.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Такую оценку глава британского правительства дал мероприятию несмотря на отсутствие прорывов, которые помогли бы остановить процесс глобального потепления. Джонсон считает, что принятые в Глазго решения, по крайней мере, помогут замедлить этот климатический процесс.

«Мы будем работать с нашими партнёрами по всему миру… работать без устали и никогда не сдадимся. Вот глобальная Британия в действии… Я знаю, какое разочарование вызвало ослабление наших обязательств, когда мы уже стояли на пороге решения отказаться от угля. Но скажу вам так: я в политике уже давно и вижу, когда переломный момент достигнут». Борис Джонсон

Как сообщало ИА REGNUM, Борис Джонсон заявил о планах создания в Великобритании квантового компьютера общего назначения и завоевания к 2040 году мирового лидерства в сфере квантовых вычислений.

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