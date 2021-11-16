Лондон, 16 ноября, 2021, 03:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об успешности завершившейся 13 ноября в Шотландии 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Об этом он сказал 15 ноября, во время выступления на банкете, организованном лордом-мэром лондонского Сити.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Такую оценку глава британского правительства дал мероприятию несмотря на отсутствие прорывов, которые помогли бы остановить процесс глобального потепления. Джонсон считает, что принятые в Глазго решения, по крайней мере, помогут замедлить этот климатический процесс.

«Мы будем работать с нашими партнёрами по всему миру… работать без устали и никогда не сдадимся. Вот глобальная Британия в действии… Я знаю, какое разочарование вызвало ослабление наших обязательств, когда мы уже стояли на пороге решения отказаться от угля. Но скажу вам так: я в политике уже давно и вижу, когда переломный момент достигнут». Борис Джонсон

Как сообщало ИА REGNUM, Борис Джонсон заявил о планах создания в Великобритании квантового компьютера общего назначения и завоевания к 2040 году мирового лидерства в сфере квантовых вычислений.