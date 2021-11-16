Москва, , 03:15 — REGNUM На участке в подмосковном Красногорске, где ранее планировалось построить 14 небоскрёбов, в том числе известную Trump Tower, появится жилой квартал, сообщил президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью РБК.

Араз Агаларов Crocusgroup.ru

«Там будет современная квартальная жилая застройка с рабочими местами и со всей инфраструктурой: жилье, апартаменты, детские сады, школы, спортивный центр, бассейны и ледовые арены», — сказал он.

По словам Агаларова, Crocus Group начнёт развивать эту территорию вместе с корпорацией «ДОМ.РФ» весной 2022 года. Общая площадь проекта составит 500 тыс. кв. м, бюджет строительства — 85 млрд рублей.

По предыдущему проекту в Красногорске планировали возвести крупнейший офисный центр — 14 зданий общей площадью около 1 млн кв. метров. Одной из башен в комплексе могла стать Trump Tower, однако планы инвестора изменились после избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году.