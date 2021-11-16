Краснодар, 16 ноября, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, проверив компанию «Телеон», бенефициаром которой является олигарх Аркадий Волож, обнаружило нарушение антиковидных мер — «абз.1 п. 4.4 СП 3.1.3597−20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Проверка прошла в марте 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Vladimir Isaev Аркадий Волож

«Не выполняются мероприятия, направленные на «разрыв» механизма передачи инфекции, а именно, в отделе информационного обслуживания работники ООО «Телеон» на рабочих местах не соблюдали правила личной гигиены — находились без медицинских масок», — уточняется в материалах проверки.

Напомним, созданная в 2012 году краснодарская компания «Телеон» с февраля 2021 года является активом бенефициара «Яндекса» — бизнесмена с мальтийским паспортом Аркадия Воложа. Контроль над фирмой, как и в случае с «Яндексом», происходит через офшор, но в этот раз зарегистрированный не в Нидерландах, а на Кипре — «Акселкрофт ЛТД».

Компания «Телеон» в 2020 году вобрала в себя пять ООО из Нижегородской, Омской, Волгоградской, Самарской областей и Башкирии. Все они были связаны с предоставлением услуг такси. Вероятно, актив станет частью дивизиона «Яндекс.Такси», к работе которого потребители уже высказали многочисленные претензии.

Читайте также: Бенефициар «Яндекса»: олигарх Волож плодит офшоры и подминает рынок такси?

Само же ООО «Яндекс» является фигурантом антимонопольного расследования ФАС России о злоупотреблении доминирующим положением.

Читайте также: Следы ведут в офшоры — миллиарды «Яндекса» и скандал с ФАС