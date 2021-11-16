Оттава, , 02:59 — REGNUM На горной автомобильной трассе в канадской провинции Британская Колумбия из-за оползней, вызванных проливными дождями, в ловушке оказались не менее 275 человек, в том числе 50 детей. Об этом 15 ноября сообщает телеканал CBC.

Ливень (сс) jarmoluk

По его данным, вечером 14 ноября два больших оползня перерезали шоссе №7 примерно в 125 километрах к востоку от Ванкувера, неподалёку от города Агассис. На пострадавшем участке заблокировано около 100 автомобилей, проводится спасательная операция, в которой участвуют военные вертолёты.

Сообщается, что к настоящему времени спасатели смогли эвакуировать 14 человек.

В Британской Колумбии фиксируются массовые подтопления жилых домов, нарушения автомобильных и железнодорожных сообщений, вызванные проливными дождями. За последние сутки в регионе выпала почти месячная норма осадков — 230 мм, и до конца дня их количество осадков может 300 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Манитоба в центральной части Канады из-за сильного снегопада произошли массовые обрывы на линиях электропередачи.

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