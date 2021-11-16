Кобе, Япония, , 02:59 — REGNUM Четвертый раз подряд японский суперкомпьютер «Фугаку» признается самым быстрым из подобных устройств в мире, 16 ноября передает телеканал NHK.

Суперкомпьютер Lanl.gov

По информации журналистов, аппарат возглавил все основные рейтинги по суперкомпьютерам, в том числе и в рамках международного проекта «Топ-500». Первый раз «Фугаку» признали самым быстрым в мире в июне 2020 года. В марте 2021 года он был запущен на полную мощность.

Суперкомпьютер «Фугаку» установлен в вычислительном центре Института естественных наук Японии (Рикэн) в городе Кобе.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля агентство Синьхуа распространило информацию о том, что, согласно проекту «Топ-500», лидером по количеству суперкомпьютеров в мире остается Китай.

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