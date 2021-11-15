Киев, 16 ноября, 2021, 02:45 — ИА Регнум. Киевские власти закупили партию угля, которого хватит для восполнения дефицита на Украине до конца текущего года, заявил 15 ноября украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Недостатка не будет, а будет семь кораблей «панамакс», которые уже направляются и прибудут в украинские порты в ближайшее время», — сказал он.

Президент Украины добавил, что в Киеве не собираются «покупать уголь у сепаратистов», тех, кто «не признает независимость Украины».

Приобретённая партия, по словам Зеленского, закроет потребность в угле до конца 2021 года, а в случае необходимости правительство полностью покроет недостаток до конца всего отопительного сезона.