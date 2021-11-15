Вьентьян, 16 ноября, 2021, 02:42 — ИА Регнум. Добычу и торговлю криптовалютой на территории Лаоса разрешили власти страны, 15 ноября сообщили издание Laotian Times со ссылкой на лаосское министерство технологий и телекоммуникаций.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Согласно решению правительства республики, использовать криптовалюту могут только местные компании, которые сделали депозит в центробанке в размере $5 млн для подтверждения своей платежеспособности. Кроме того, такие организации должны будут платить налоги с полученного дохода от операций дохода. Размер налоговой ставки в указанном случае составит 15%.

Единственной компанией, которую освободили от уплаты подобного налога, станет государственная корпорация Electricite du Laos, занимающаяся поставками электроэнергии для добычи криптовалюты.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября лаосское правительство разрешило в стране пробное использование криптовалюты, включая ее добычу и торговлю.

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