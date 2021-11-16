Кипель, , 02:37 — REGNUM В Курганской области возбуждены уголовные дела по факту издевательства над двухлетним мальчиком в Кипельском детском доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Кипельский детский дом Пресс-служба СУ СКР по Курганской области

Установлено, что в детдоме, в результате халатности должностных лиц, а также ответственных за надлежащий присмотр за малолетними детьми, 16-летний воспитанник неоднократно применял физическую силу в отношении двухлетнего мальчика, причиняя ребёнку физические и психические страдания.

По факту возбуждены уголовные дела по п."г» ч.2 ст.117 («Истязание») и ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в паблике «Инцидент Курган» социальной сети «ВКонтакте» 14 ноября 2021 года появились ролики из Кипельского детского дома, в которых демонстрируются издевательства над двухлетним малышом — подростки его толкают, дают пощёчины, дышат ему в лицо сигаретным дымом. На данный момент приняты серьёзные дисциплинарные меры в отношении некоторых сотрудников детского дома, с ними будут расторгнуты трудовые договоры, сообщила уполномоченный по делам детей в регионе Алёна Лопатина.

Читайте ранее в этом сюжете: За попавшие на видео издевательства над малышом уволят сотрудников детдома