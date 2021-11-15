Вашингтон, 16 ноября, 2021, 02:31 — ИА Регнум. Вертолет военно-морских сил Ирана «небезопасно и непрофессионально» подлетел к американскому десантному кораблю Essex в Оманском заливе, заявил глава пресс-служба Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

«Можем подтвердить, что иранский вертолет приблизился к USS Essex в Оманском заливе», — заявил он.

Кирби уточнил, что вертолет пролетел в 23 метрах от левого борта десантного корабля на высоте около трех метров. Затем он три раза облетел Essex. Кирби подчеркнул, что такие опасные маневры могут привести к происшествиям на море.

Отмечается, что инцидент произошел в Оманском заливе 11 ноября. При этом какой-либо эскалации удалось избежать. В Пентагоне отметили, что появление иранского вертолета не повлияло на действия ВМС США в регионе.