Джакарта, , 02:24 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали сейсмологи у берегов Индонезии. Об этом 16 ноября сообщает геологическая служба США (USGS).

Землетрясение Yaelo

Подземные толчки были зафиксированы в 23:34 мск. Эпицентр землетрясения находился в 291 км к юго-западу от города Туал (население около 39,5 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 153,4 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении в Индонезии магнитудой 5,1. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Северная Суматра.

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