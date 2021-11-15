Москва, 16 ноября, 2021, 02:22 — ИА Регнум. Российская система обязательного медицинского страхования (ОМС) выстроена недостаточно эффективно, в том числе из-за слабой реализации страховых принципов и компенсации недостатка институтов практиками административного управления финансами. Об этом говорится в распространённом 15 ноября отчёте Счётной палаты России.

Полис ОМС РФ

Перечисляя проблемы, выявленные в системе ОМС, аудиторы назвали отсутствие мотивации у участников системы и недопуск к ней частных медорганизаций, нестабильность финансовых параметров деятельности организаций и учреждений, пробелы в планировании и распределении объёмов медпомощи, слабое обоснование тарифов на медицинскую помощь.

«С учетом сводной оценки по критериям эффективности системы ОМС установлено, что российская система ОМС функционирует недостаточно эффективно», — отмечают аудиторы.

В Счётной палате добавили также, что действующая система ОМС не предусматривает лекарственного обеспечения застрахованных лиц при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях. Такое положение дел в совокупности, считают аудиторы, «ограничивает возможности достижения целей снижения смертности и повышения ожидаемой продолжительности жизни населения».

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщал, что развеял слухи о резком сокращении расходов на здравоохранение. По его словам, сравнительно меньшие объёмы расходов в 2022 году обусловлены пиковыми значениями 2021 года.