Оттава, , 02:11 — REGNUM Еще 11 граждан Никарагуа были внесены в канадский список по санкциям против этой латиноамериканской республики, 15 ноября сообщило на своем сайте внешнеполитическое ведомство Канады.

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В их число вошел председатель никарагуанского Верховного суда Альба Рус Рамос Ванегас, а также другие чиновники страны. Кроме того, в МИД Канады поприветствовали аналогичные шаги, которые предприняли власти США и Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября правительство США ввело санкции против генпрокуратуры Никарагуа и девяти должностных лиц указанного государства.

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