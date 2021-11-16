Варшава, , 02:06 — REGNUM Глава находящейся у власти в Польше партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский анонсировал саммит в Варшаве, куда пригласил правых и консерваторов, заседающих в Европарламенте. Со своими единомышленниками он планирует обсудить «нечеткую структуру и цели» ЕС и предложить «глубокую реформу» Евросоюза, которая позволит вернуться к начальным идеям и сохранить «суверенитет государств».

Ярослав Качиньский Piotr Drabik

Официальную повестку предстоящего саммита Качиньский конкретизировал в своих выступлениях на прошлой неделе на Дне независимости Польши.

Глава польского правительства заявил, что в настоящее время страна подвергается агрессии одновременно с Востока и Запада. Восточная атака, по его мнению, осуществляется с помощью гуманитарного кризиса на границе с Белоруссией, который инспирировал лично «диктатор Александр Лукашенко». Запад же, то есть Европа, не желает видеть Польшу независимой и свободной, запрещая местному законодательству превалировать над европейским.

В Институте РУССТРАТ отметили, что когда-то Польша уже пыталась дистанцироваться от ближайших соседей, что привело к разделению Европы и началу Второй мировой войны. Подобная эскалация напряженности может привести к тому, что разгорится новый страшный мировой пожар, для этого достаточно будет нового Франца Фердинанда, Гаврилы Принципа и единственного выстрела.

Такая активность Качиньского связана с выступлением президента России Владимира Путина перед участниками клуба «Валдай», полагают эксперты института. Господствующая на Западе либеральная идеология уже многим набила оскомину и слова российского лидера о «разумном консерватизме» пришлись по душе многим европейским политикам.

Чтобы оставить себе шансы возглавить некий европейский правый интеграционный проект, польский премьер и продолжает раздувать миф о одновременной угрозе с востока и запада, дабы помешать единению здоровых консервативных сил России и ЕС, пишет РУССТРАТ.