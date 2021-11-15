Белград, 16 ноября, 2021, 02:22 — ИА Регнум. Игроки футбольной сборной Сербии решили передать миллион евро, полученные от государства за победу над Португалией, на лечение тяжело больных детей. Об этом сообщили сербские СМИ 15 ноября.

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Денежные средства, которые президент Сербии Александр Вучич обещал футболистам в случае победы над сборной Португалии, были перечислены на счет Футбольного союза Сербии уже 15 ноября утром, сообщило издание Novosti. Тем не менее, спортсмены решили не разделять деньги между собой, а перенаправить их на лечение сербских детей.

Напомним, что 14 ноября в Лиссабоне сборная Сербии победила Португалию и обеспечила себе участие в Чемпионате мира в Катаре 2022 года.