Ставрополь, 16 ноября, 2021, 01:58 — ИА Регнум. Четыре пешехода погибли при наезде автомобиля, когда спешили на помощь пострадавшему в ДТП в Ставропольском крае. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в Георгиевском городском округе на 314-м км автодороги Кочубей — Зеленокумск — Минеральные Воды около 18:30 мск. По данным ГИБДД, водитель грузовика MAN попытался избежать столкновения с легковым автомобилем, который стоял на обочине из-за поломки. Водитель грузовика вывернул руль и, зацепив двигавшийся во встречном направлении Volkswagen Polo, съехал с дороги и опрокинулся на обочину.

Через несколько секунд к месту ДТП для оказания помощи водителю грузовика MAN направились четыре пешехода, которые стали переходить проезжую часть в неположенном месте. Водитель автомобиля Mazda не успел среагировать и допустил наезд на пешеходов, все четверо погибли на месте ДТП.

Также сообщается о трёх пострадавших в результате инцидента. Пострадавших была оказана помощь на месте. В настоящее время по факту гибели людей возбуждено уголовное дело о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть нескольких лиц».

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