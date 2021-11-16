Приштина, , 02:21 — REGNUM Приштина выступает за подписание «всеобъемлющего соглашения» с Белградом, который должен сосредоточиться на «взаимном признании». Об этом заявил премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти 15 ноября во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Альбин Курти Vetevendosje.org

Тем не менее, отметил Курти, Приштина не признает Белград, пока в Сербии в силе конституция 2006 года, в соответствии с которой Косово и Метохия является неотъемлемой частью Сербии.

«В настоящее время Сербия не признает независимое косовское государство, но и Косово не может признать Сербию, пока в ней действует конституция, принятая в 2006 году во время правления бывшего президента Воислава Коштуницы. Мы хотели бы взаимного признания, и это является центральной частью всеобъемлющего соглашения. До сих пор существовал такой подход — Косово должно сделать уступки и пойти на компромиссы для признания со стороны Сербии. Сербия извлекла пользу из уступок, но не признала Косово», — процитировало слова Курти издание «Коха».

Напомним, что премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти настаивает на «взаимном признании» Косово и Сербии, что является своего рода абсурдом, так как Сербия — международно признанное государство и член ООН, а Косово и Метохия — автономный край в составе Сербии. Не признавая независимости Косово, Сербия не признает сецессию своей территории.