Лима, 16 ноября, 2021, 01:49 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо 15 ноября принял отставку министра обороны республики Уолтера Эдисона Айалы Гонсалеса. Об этом пресс-служба президента сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Gob.pe Педро Кастильо

пресс-служба президента Перу «Уолтер Айала Гонсалес подал президенту республики Педро Кастильо Терронесу безотзывное заявление об отставке с поста министра обороны. Глава государства принял отставку и поблагодарил за службу».

По информации местных СМИ, Гонсалес подал в отставку с поста главы Минобороны после того, как несколько высокопоставленных военных обвинили его в давлении с целью продвижения по службе людей, которые близки к президенту страны.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Перу Луис Баррансуэла ушёл в отставку после публичного обвинения в проведении домашней вечеринки, несмотря на запрет на проведение собраний и мероприятий из-за риска заражения COVID-19.