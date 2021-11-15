Курган, 16 ноября, 2021, 01:48 — ИА Регнум. Двухлетний воспитанник Кипельского детского дома, видеозапись с издевательствами над которым размещена в социальных сетях, находится в безопасности. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Курганской области Алёна Лопатина.

Цитата из к/ф «Малыш». Реж. Чарльз Чаплин. 1921. США Ребёнок

Ранее в паблике «Инцидент Курган» социальной сети «ВКонтакте» появились ролики из Кипельского детского дома, в которых демонстрируются издевательства над двухлетним малышом — подростки его толкают, дают пощёчины, дышат ему в лицо сигаретным дымом.

«Проведена независимая экспертиза физического и психологического здоровья ребёнка. Его обследовали специалисты Курганской областной детской больницы имени Красного Креста — травматолог, невролог, педиатр. По итогам обследования отклонений не выявлено, состояние здоровья мальчика в норме», — сообщила Алёна Лопатина.

По её словам, пострадавший от действий подростков ребёнок живёт в одной комнате вместе с тремя братьями, их сестра также находится рядом.

«На месте я пообщалась со всеми воспитанниками Кипельского детского дома. Все ребята чувствуют себя хорошо, комфортно, в том числе малыши. Им ничего не угрожает. Все дети удивлены обнародованному факту, утверждают, что такого не ожидали», — отметила Лопатина.

На данный момент один из старших воспитанников детдома находится в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

«Главным управлением социальной защиты населения и органом опеки и попечительства по факту сообщения в соцсетях проведена служебная проверка, приняты серьёзные дисциплинарные меры, так, с некоторыми сотрудниками будут расторгнуты трудовые договоры. Правоохранительными органами ведутся следственные действия», — добавила уполномоченный по правам ребёнка в Курганской области.

Также она отметила. что в ближайшее время будут проверены и другие курганские учреждения для детей-сирот.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас в Курганской области около четырёх тысяч детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Из них 96% проживают в семьях.