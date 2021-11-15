Улан-Батор, 16 ноября, 2021, 01:46 — ИА Регнум. Строительство 960-километрового газопровода, проходящего из России в Китай через Монголию, стартует в 2024 году. Об этом 11 ноября заявил вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан. Собеседник ИА REGNUM, директор школы международных отношений и социальных наук Университета гуманитарных наук Монголии профессор Дэнзэнлхамын Уламбаяр положительно оценивает проекта газопровода.

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«После продажи 49% акций в 2016 году в ГОК «Эрдэнэт» в Монголии не осталось объектов, вызывающих большой интерес у России, если не считать 50% акций в монголо-российском акционерном обществе «УБЖД». Поэтому, с началом реализации проекта транзитного газопровода, технико-экономическое обоснование которого планируют завершить до конца 2021 года, в Монголии по-настоящему появится экономический интерес РФ, в дальнейшем этот интерес может стать ядром стратегического партнерства», — считает Дэнзэнлхамын Уламбаяр.

«Считаю, что это не зависимость Монголии от РФ усиливается, как подозревают некоторые, а два соседа Монголии, Китай и Россия, будут взаимозависимыми. Это должно стать реальным примером сотрудничества и взаимной выгоды. Считаю возможным строительство газопровода на территории Монголии за короткий срок, если технико-экономическое обоснование будет утверждено. Для сравнения: газопровод «Сила Сибири» протяженностью 2158 км был построен за 4,5 года в чрезвычайно суровых климатических условиях, с болотами, высокими горами, вечной мерзлотой и сейсмической активностью. Сейчас у России есть готовая строительная база и избыток мощностей, поэтому в случае достижения договоренности можно будет построить 970-километровый газопровод через монгольскую степь в течение трех лет», — считает монгольский ученый.

По мнению эксперта, проект газопровода продвинулся благодаря условиям, которые созданы в стране — Монголия создала прочную правовую основу для всеобъемлющего стратегического партнерства со своими двумя соседями, вышла на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Китаем, к тому же в КНР резко выросло потребление газа в рамках стратегической задачи по достижению углеродной нейтральности, также продвинулась программа создания экономического коридора Монголия — Китай — РФ.

«В дальнейшем проект газопровода станет ядром экономического коридора соседних стран. Вполне возможно, что Монголия в будущем станет потребителем газа. После начала работы газопровода увеличивается доход в бюджет, что будет важным шагом для становления Монголии транзитной страной. Также считаю, что если проект газопровода будет успешно реализован, то в ближайшие годы можно затронуть вопрос, связанный с проектом нефтепровода через территорию Монголии», — подчеркнул Дэнзэнлхам Уламбаяр.