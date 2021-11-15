Уагадугу, 16 ноября, 2021, 01:42 — ИА Регнум. Не менее 32 человек погибли в результате теракта на севере Буркина-Фасо, заявил представитель правительства республики Уссени Тамбура в ходе пресс-конференции

Africom.mil Солдаты. Буркина-Фасо

«По предварительным данным, погибли 28 военнослужащих и четверо гражданских», — заявил он.

Отмечается, что 14 ноября группа боевиков напала на отряд жандармерии на севере региона Сахель. В тот же день боевики напали на населенный пункт Кельбо. В связи с гибелью военнослужащих и гражданских лиц в Буркина-Фасо объявлен 72-часовой общенациональный траур.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября группа боевиков напала на силовиков в Буркина-Фасо. В результате нападения погибли семеро полицейских, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.