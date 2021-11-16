Никосия, , 01:42 — REGNUM Статус семи стран был изменен властями Кипра из-за эпидемиологической обстановки в этих государствах, 15 ноября сообщил на своем сайте кипрское министерство здравоохранения.

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Так, Израиль был перенесен из так называемого «красного» списка, предполагающего два обязательных теста на коронавирус для прибывающих на кипрскую территорию, в «оранжевый» перечень, для которого туристам требуется пройти только один тест.

Также в «оранжевой» зоне оказались Мальта, Аргентина, Колумбия и Намибия. Кроме того, Андорра и Перу теперь отнесены к «красному» списку.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Куба отменила требование о прохождении ПЦР-тестирования на коронавирус для всех иностранных туристов.

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