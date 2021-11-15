Киев, 16 ноября, 2021, 01:37 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает, что подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о допуске товаров из ДНР и ЛНР на российский рынок является «издевательством» и «пощёчиной» желающим мира в Донбассе. Об этом украинский политик написал 15 ноября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Пощечина всем, кто искренне искал мирного урегулирования… Своим преступным указом Путин фиксирует новые границы российской гибридной агрессии», — написал Порошенко.

По его мнению, Кремль стремится к тому, чтобы ускорить сценарий «ползучей аннексии» и «нагло показывает, что ему не нужно мирное урегулирование».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил правительству в месячный срок обеспечить равный допуск на российский рынок и в сферу государственных и муниципальных закупок товаров, произведённых в Донецкой и Луганской Народных Республиках.