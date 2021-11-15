Бишкек, 16 ноября, 2021, 01:30 — ИА Регнум. Киргизия будет выделять из бюджета деньги на оказание финансовой поддержки неправительственным организациям. Об этом заявил вице-премьер-министр Киргизии Эдиль Байсалов на общенациональном диалоге «Лидеры сообществ с местного до глобального: партнёрство власти, инклюзивного бизнеса и гражданского общества».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По его словам, одним из первых проектов законов, которые будут рассмотрены будущим парламентом после запланированных на 28 ноября выборов, станет внесение изменений в закон о госзаказе, что позволит полноценно поддерживать общественные организации.

Читайте также: Власти Киргизии обещают «не дать НПО развращать граждан»

Также чиновник отметил, что НПО должны соблюдать несколько важнейших условий и принципов.

«Во-первых, неправительственные организации должны быть настроены на добросовестное и долгосрочное сотрудничество и отказаться от конфронтации. Во-вторых, они должны активно пользоваться каналом институциональной формы участия в процессе принятия решений, а именно в экспертизе и общественного обсуждения проектов нормативно-правовых актов и проектов законов», — резюмировал он.

Читайте также: Президент Киргизии назвал местные НПО «излишне политизированными»