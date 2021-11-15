Минск, 16 ноября, 2021, 01:28 — ИА Регнум. Коллегия по уголовным делам Минского городского суда постановила обвинительный приговор «в отношении 21-летнего местного жителя М., которому инкриминировано распространение с использованием сети Интернет материалов, содержащих публичные призывы, направленные на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Об этом 15 ноября проинформировала генпрокуратура постсоветской республики.

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По версии обвинителей, «М., действуя с названной целью, с 12 августа по 18 ноября 2020 года в деструктивном Telegram-канале опубликовал общедоступные сообщения с призывами к забастовке, массовому увольнению, а также приостановке оказания медицинской помощи». В итоге был вынесен обвинительный приговор по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса республики. Осужденный будет отбывать четыре года в исправительной колонии общего режима.

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