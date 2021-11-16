Приштина, , 01:52 — REGNUM Полиция сепаратистского Косово 15 ноября сообщила о том, что четыре гражданина России были задержаны на севере Косово и Метохии якобы из-за незаконного пересечения границы.

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В сообщении говорится, что полицейские в 11:45 дня в районе Елакце в муниципалитете Лепосавич остановили два автомобиля с белградскими номерами. В них находились четыре человека — двое мужчин и две женщины. Все они оказались гражданами России, которые «альтернативными путями нелегально вошли на территорию Косово».

Граждане России задержаны на 48 часов, отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее сепаратистское правительство в Приштине провозгласило персонами нон-грата двоих российских дипломатов, которые якобы «работали против интересов Косово».