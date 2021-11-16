Вашингтон, , 01:22 — REGNUM Бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа Стивена Бэннона постановил освободить из-под ареста суд в США. Об этом 16 ноября сообщает агентство Associated Press.

Стивен Бэннон Иван Шилов © ИА REGNUM

Бэннон был обвинён в неуважении к конгрессу за отказ явиться на слушания по делу о штурме Капитолия в специальный комитет нижней палаты парламента, расследующей обстоятельства дела. При этом экс-советник Трампа добровольно явился на слушания, посвящённые предъявленным ему обвинениям.

Мировой судья Робин Меривезер вынес решение оставить Бэннона на свободе до начала рассмотрения дела по существу. Бэннон не должен будет вносить залог, но ему предписано каждую неделю встречаться с представителями суда, и сдать паспорт. Вновь перед судом Бэннон предстанет уже на текущей неделе 18 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники ФБР арестовали Стивена Бэннона, бывшего советника экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

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