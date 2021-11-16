Бухарест, , 01:17 — REGNUM По меньшей мере четверо школьников пострадали в результате дорожного происшествия с участием автобуса в румынском уезде Прахова, 15 ноября сообщило агентство Agerpres со ссылкой на местные власти.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло возле населенного пункта Дрэгэнешть. Всего в автобусе находились 19 подростков. Он столкнулся с другим транспортным средством. Причины аварии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября около города Пирот на востоке Сербии перевернулся автобус с мигрантами. В результате ДТП погибли два человека и еще 20 получили травмы.

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