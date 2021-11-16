Вашингтон, , 01:06 — REGNUM Президент США Джо Байден 15 ноября подписал законопроект, в соответствии с которым в развитие инфраструктуры страны будет вложено до $1,2 трлн. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Джо Байден Whitehouse.gov

Законопроект был одобрен Сенатом ещё в августе, но Палата представителей проголосовала за него только в начале ноября — демократическое большинство в нижней палате отказывалось продвигать план Байдена до одобрения Конгрессом другого пакета мер на $3,5 млрд, касающегося вопросов благосостояния и изменения климата.

Предполагается, что на строительство мостов и дорог будет направлено $110 млрд, в транспортировку экологически чистой энергии — $73 млрд, на обеспечение населения высокоскоростным интернетом — $65 млрд, на систему обеспечения питьевой воды — $55 млрд, на развитие инфраструктуры морских и воздушных портов — $42 млрд, на модернизацию общественного транспорта — $39 млрд, на программы безопасности на транспорте — $11 млрд.

По словам Байдена, сказанным перед подписанием законопроекта, США стали терять своё преимущество перед другими странами, и американская инфраструктура перестала считаться лучшей в мире. Реализация данного плана призвана изменить это.

Джо Байден «Этот закон предполагает самые значимые вложения в дороги и мосты за последние 70 лет, он предполагает самые значимые вложения в пассажирский железнодорожный транспорт за последние 50 лет».

Как сообщало ИА REGNUM, обе палаты Конгресса США утвердили инфраструктурный законопроект, разработанный администрацией президента Джо Байденадля поддержки американских предприятий в условиях экономического кризиса.

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