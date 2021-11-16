Вашингтон, , 01:06 — REGNUM Президент США Джо Байден уверен, что сможет провести откровенный диалог с председателем КНР Си Цзиньпином, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе пресс-конференции.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент считает, что может вести откровенные обсуждения с Си Цзиньпином, что может с ним напрямую обсуждать сферы, относительно которых у нас имеется обеспокоенность, будь то вопросы безопасности, экономики, прав человека», — заявила она.

Псаки отметила, что Байден не считает председателя КНР «старым другом». По ее словам, американский президент будет говорить прямолинейно с Си Цзиньпином.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белом доме назвали время проведения онлайн-саммита лидеров США и Китая. Переговоры состоятся в 15 ноября 19:45 по времени Восточного побережья США (03:45 16 ноября по московскому времени).