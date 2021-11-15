Приштина, Сербия, 16 ноября, 2021, 01:23 — ИА Регнум. Спикер парламента Косово Главк Конюфца 15 ноября провел встречу с главой миротворческой миссии НАТО в Косово генерал-майором Ференцем Кайари.

Defense.gov Американские морские пехотинцы в составе войск НАТО. Косово. 1999

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Конюфца поздравил Кайари с заступлением на пост главы КФОР (военная миссия под руководством НАТО в Косово) и поблагодарил за вклад Североатлантического альянса «в освобождение Косово».

Конюфца подчеркнул, что институты края, включая и парламент, готовы тесно сотрудничать с КФОР и работать, чтобы добиться вступления Косово в НАТО. Кайари поблагодарил спикера парламент Косово за гостеприимство и подтвердил намерение продолжать взаимное сотрудничество в поддержании мира и спокойствия в крае.