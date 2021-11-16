Сухум, , 00:54 — REGNUM Партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 6 тыс. доз прибыла в Абхазию. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба минздрава страны.

Республика Абхазия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Руководству Абхазии и Минздраву России удалось договориться о поставке в республику 30 тыс. доз двухкомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник V». Переговоры с Россией о поставках вёл лично президент Абхазии Аслан Бжания. Препарат приобретался за счёт бюджета Абхазии.

Вакцинация жителей Абхазии российской вакциной начнётся уже на текущей неделе. До настоящего времени в Абхазии вакциной «Спутник V» привились уже 6,5 тыс. жителей. Ещё 4 тыс. человек привились вакциной «Спутник лайт».

На сегодняшний день в Абхазии выявлено 33 196 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 27 756 человек, 483 человека скончались от последствий заболевания COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что медики военного мобильного госпиталя в Сухуме приняли 1,4 тыс. пациентов, заболевших COVID-19.

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