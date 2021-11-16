Багдад, , 00:53 — REGNUM Двое террористов, которые планировали совершить нападение в районе Вади-эш-Шай (провинция Киркук) на севере Ирака, были ликвидированы в результате операции силовиков, 15 ноября сообщило агентство SANA.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

Они были уничтожены возле штаба Объединенного оперативного командования иракских войск в Киркуке. Кроме того, в провинции Бабиль (центральная часть Ирака) сотрудникам силовых органов удалось арестовать боевика террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября иракские силовики уничтожили восемь членов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и одну из баз группировки в Киркуке.

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