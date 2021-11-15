Брюссель, 16 ноября, 2021, 01:04 — ИА Регнум. Стратегическая цель Сербии — полноценное членство в Евросоюзе. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович 15 ноября в Брюсселе во время встречи с европейским комиссаром по вопросам расширения Оливером Варгейи.

Mfa.gov.rs Никола Селакович

По словам Селаковича, Сербия максимально работает над проведением реформ, но ее результаты не находят отражение в динамике переговоров о присоединении к ЕС.

Глава сербской дипломатии добавил, что для региона Западных Балкан очень важно, чтобы Брюссель поддержал их на европейском пути, говорится в сообщении МИД Сербии.

Селакович подчеркнул, что ЕС уже более двух десятилетий является главным внешнеполитическим партнером Сербии.

Напомним, что ранее на саммите ЕС — Западные Балканы в Словении страны Евросоюза отказались обозначить временные сроки для принятия стран Западных Балкан в это объединение.